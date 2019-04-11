10日，大陸商業登山團隊的先遣保障人員從拉薩出發前往珠峰登山大本營，開始前期建營工作。2019年珠峰春季登山季目前已全面啟動。此次出發的保障團隊來自西藏雅拉香波登山探險服務有限公司，他們將為這個登山季的大陸登山者提供嚮導、後勤等保障服務。

西藏登山協會提供的資料顯示，2019年春季，共有144名外籍登山者和12名大陸登山者獲准攀登珠峰，另有1名大陸登山者獲准在海拔7028米的珠峰北坳進行徒步。根據西藏登山協會的要求，出於安全考慮，每名登頂珠峰的登山者全程應配備至少一名高山嚮導。

(旺報 )