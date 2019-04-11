監察院11日通過「北部流行音樂中心計畫」糾正案，提出2項缺失4項建議，監察委員陳小紅、王美玉、楊芳玲調查發現，「北部流行音樂中心計畫」已歷時15年，不僅期程嚴重延宕、預算暴增失控，且至今仍未營運，執行效率不彰，糾正行政院、文化部及台北市政府。對此，業務主管機關北市府文化局表示，會謹記監院提醒，避免類似錯誤再發生。

報告指出，「北部流行音樂中心計畫」自行政院自2004年2月核定原始計畫「流行音樂中心建設計畫」執行迄今已15年，除計畫期程數度展延外，經費也從原先的45.5億元暴增至60.79億元，增幅高達33.6％，預算執行儼然失控。

報告中也提出另一項缺失，北市政府原本規畫表演廳座位3000席，低於行政院要求的「5000至10000席」，而後立法院兩次凍結計畫預算強烈訴求，北市府才修正為5000席。根據調查，目前國內缺乏中型流行音樂演唱會場館，文化部督導北市府有違失。

除糾正相關單位之外，調查報告令提出多項檢討意見，其中包括政府在流行音樂中心演藝廳等特殊計畫的預算分配及審核機制明顯失衡；變更設計後的觀眾座席區前後排間距過窄，未來營運時的安全堪慮；目前北基地主廳館工程已竣工，但南基地工程仍落後5％。

最後，由於行政院已表明不再補助經費，營運單位北市府必須自負盈虧，為了避免最後淪為蚊子館，行政院應積極督導文化部及北市府，儘速研議提升收益的可行做法，以利流行音樂場館的永續經營。

對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，北部流行音樂中心是未來東區門戶計畫的發展重點之一，自柯文哲市長上任至今，對此事極為重視，並多次召開相關會議，對於此案市府的態度也積極處理，現該案已有明顯改善，對於監察院的糾正也表示尊重。

業務主管機關北市府文化局指出，座席調整相關計畫都有報給文化部，但北市府是代辦機關，就是大家一起努力面對，趕快把工程進度趕上，目標2019年底可以竣工，目前已經在計畫趕工加速辦理。

不過，北流4月份試演出迫在眉睫，外界關注是否對期程產生影響？文化局則說，監院是提醒我們避免類似錯誤再發生，測試演出也是希望後續使用能更順利，希望不會再犯錯。

(中時 )