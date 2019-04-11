巫建和烏龍當綁匪，竟挾持一台幼稚園娃娃車當逃犯！他在緯來電視電影《天涯小逃犯》飾演與母親失散多年的青少年，為了找尋失聯已久的母親，竟在烏龍狀況下綁架一台娃娃車，與曾珮瑜展開流浪天涯的生活。為了拍這部公路電影，導演周美玲特地與台鐵商借火車拍攝，到站五分鐘內需撤下所有設備，巫建和與曾珮瑜得限時內不NG完成拍攝作業，讓兩人覺得超刺激。而思想獨特的巫建和，碰上堅持只當自己的曾珮瑜一拍即合，兩人在片中母子戀超match，私下還因此成了莫逆之交。

《天涯小逃犯》故事描述血氣方剛的少年碰上多年不孕失婚女老師，兩人如何成為彼此生命的救贖？導演周美玲說：「我想探索愛情的各種可能性，18歲少年挾持女老師，到最後互相理解疼惜而有了曖昧情愫，人生旅途中，愛情總是在意外之中發生，也許不會經歷、但是愛情的力量可以穿越一切。」公路電影轉景多，還得使用不同的交通工具，連火車都出動，過程壓力不小，周美玲表示：「公路電影很辛苦，這次跟台鐵申請租用了兩節車廂拍攝，開往花東一帶，沿途要算好經過幾個山洞、距離多長、要很精準，因為到站我們就得下車，在短短停車的時間內，要把所有的拍攝儀器道具演員設備通通撤下來，到南澳站時必須拍完，分秒必爭。」

巫建和坦承自己和角色很像，小時候很調皮不愛念書，不想待在教室，就去打撞球，去公園找人聊天，或者看自己喜歡的書，像是《世界偉人傳記》、《老殘遊記》、《中國寓言故事》等，他淡定地說：「當時覺得學教科書很浪費時間，但我國一考前五名，歷史年表自己畫，喜歡看自己有興趣的東西，因為我覺得學校的教育方式，容易讓大家的思考模式和邏輯變得公式化。當時學校有輔導課，我仔細研究了校規，原來那堂課不是必修，於是跑去訓導處請學校讓我退了這堂課，高中講義發給我時，我也請老師不要再算我的份，總覺得印這些教科書很浪費資源。相較於上學，不如把時間拿去練習打撞球、羽毛球、籃球或者閱讀，它們是我的小小世界。」巫建和國中叛逆，高中搬離家後才跟家人的關係恢復和諧，衝突變少，反而互動更親暱。

洋派作風的曾珮瑜跟巫建和一拍即合，她笑說：「跟巫建和拍這部戲意外合拍，雖我們年齡差15 歲，之前合作沒機會熟，這次變好朋友，我覺得他不是一般的年輕人，不像他這個年紀，他對工作的堅持想法對導演的觀念，很超齡，我們無話不談」。

演出老師已有三、四次經驗，曾珮瑜這回跟一群大班小朋友一起演戲更加深她不婚不生的概念，她搖頭說：「小孩超不受控，越叫他們不要吵，吵鬧的分貝越高，我在現場還真的“老師上身”得控制這群孩子，相較之下比較愛寵物，我十幾歲就決定不生小孩、太喜歡做自己、愛自由、人生可以有很多選擇跟道路，結婚生子不一定是我要走的路」。《天涯小逃犯》將於4／21(日)晚間9點緯來電影台全台首播。

(時報周刊)