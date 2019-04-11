國土重畫的鬆緊程度，攸關原鄉部落後續數百年發展。（林和生攝）

縣市國土重畫今年10月將呈內政部送審，原民部落可望將禁錮已久的土地緊箍咒解套，但族人擔心近年國土保育聲浪高漲，反而綁死原鄉發展，三地門鄉數十人11日齊聚部落吶喊，期盼「畫設國土計畫、原鄉族人決定」，向政府開出全台第一槍。

目前全台原住民保留地約26.4萬公頃，其中林業用地17萬公頃、占6成以上，而建築用地僅1616公頃、占0.61％，若以每戶房屋建築基地面積330平方公尺推算，全台原鄉部落原民設籍9萬801戶，合理建築用地需求應為2996公頃，在在顯示族人生活空間嚴重受限。

三地門鄉長Cemelesai語重心長指出，等待許久的國土重畫好不容易露出曙光，就是希望透過空間盤整，把部落土地使用從社區、部落，由下往上重新檢視，這是第一次有機會反映部落真實狀況，「而非由上而下的政令宣導」。

過去就曾發生，政府將族人限制開發的水源地畫設農牧用地，卻造成土石崩塌狀況，安坡部落耆老蔣林花強調，原住民族比任何人更瞭解並珍惜自己的生存空間，因此建議將規畫權交由部落，落實真正的原民自主。

Cemelesai表示，在國土計畫的架構下，可以選定三地門村作為示範區，不要等到縣市國土計畫核定，功能分區及用地都確定上路，才開始啟動原住民族特定區域計畫，「屆時已經來不及了」。屏縣府地政處長李吉弘則承諾，將廣徵部落意見，這也是國土計畫重要精神。

(中時 )