已有48年歷史的清晨盃羽球賽今天在台北體育館熱鬧開打，現場有98歲人瑞開心揮拍，也有6歲小童滿場跑，讓這場已被國際羽球總會列入年度行事曆的賽事更有看頭。

由全民羽球協會舉辦的清晨盃賽事堪稱是國內最長久的賽事之一，期間歷經了3代理事長的全力經營才有如今的成效，全民羽球協會理事長吳宜倫表示，今年吸引了21國、3500名選手參賽，其中不乏已退役的世界名將陳康，還有特地從南非遠道而來的國外選手熱情響應，但最特別的莫過於現年98歲吳炳炎以及97歲林友茂兩位老爺爺報名參賽，就連蔡孟廷與邱品禎兩位6歲小朋友也在家長的陪同下參加比賽，讓清晨盃顯得更加全民化和國際化。

中華民國羽球協會理事長張國祚說，清晨盃如今在國際上已是響噹噹的年度賽事，因此世界羽球總會決定將這項賽事列入年度行事曆，讓全球喜愛羽球的人士都知道台灣舉辦了這場賽事，因此中華羽協決定與全民羽協合力舉辦，希望能將清晨盃推向世界舞台，吸引更多世界知名好手報名參賽。

(中時電子報)