美國知名嬰兒用品品牌費雪（Fisher-Price）旗下一款嬰兒搖床，日前爆出自2015年以來已發生10起嬰兒死亡案例，雖然該產品已標榜只適用於未懂翻身的嬰兒，但美國小兒科學會引用報告指出，近10年有32起嬰兒死亡案例都與費雪牌該款搖床有關，呼籲廠商立即下架並全面回收。

美國知名嬰兒用品品牌費雪（Fisher-Price）旗下一款嬰兒搖床，日前爆出自2015年以來已發生10起嬰兒死亡案例，但美國小兒科學會引用報告指出，近10年有32起嬰兒死亡案例都與費雪牌該款搖床有關，呼籲立即下架回收。

綜合外電報導，費雪以及美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）上周陸續發表聲明指出，至少10名嬰兒因為使用這款Rock'n Play Sleeper嬰兒床時翻身導致窒息死亡。美國消費品安全委員會表示，起死亡案例可能都是與使用不當有關，原本在搖床裡仰臥的小寶寶，翻身之後變成俯臥或側臥，結果窒息死亡。這10名嬰兒年紀都在3個月大以上。

但美國小兒科學會指出，統計顯示，這款嬰兒床已經導致32名嬰兒因為睡眠相關意外而死亡，並進一步指出嬰兒應平躺於一個獨立、平坦和堅固的平面上，沒有額外的桿子或床，但該產品顯然不符合，而美國消費品安全委員會上周發表的聲明「未能確保嬰兒安全」，建議該產品應立即從市場下架，全面回收。

美國小兒科學會主席安田凱爾（Kyle Yasuda）指出：「這款產品存在致命危機，應該馬上回收。」他表示，當家長為寶寶購買某種商品的時候，想當然爾以為既然商店能夠販賣，肯定是可以安全使用的，「不幸的是，實際狀況並非如此。」

不過費雪在該產品使用說明中已建議消費者，如果寶寶已經可以自行翻身，或者寶寶已經超過出生3個月大，就應該停止使用款嬰兒搖籃兼遊戲床。

(中時電子報)