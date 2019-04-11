明台高中斥資600萬打造「電競中心」，標榜所有設備都比照正式競賽規格。（林欣儀攝）

看準電競產業潮流，明台高中去年起開設電競專班，剛開放招生、46個名額立即秒殺，今年校方除增加招生名額，又斥資600萬元打造「電競中心」，11日公開亮相，所有設備比照競賽規格，盼提供完善的培訓場地，達到產官學無縫接軌。

歡喜為新打造的「電競中心」揭牌，明台高中電競啦啦隊特別穿上COSPLAY服裝，搭配燈光與布置，現場充滿濃濃電競氛圍。明台高中副董事長林承峯指出，全世界電競產業的發展一日千里，整個產業蓬勃，明台在資訊相關產業著力很深，希望透過「電競中心」提供學生好的培訓場地。

明台高中校務發展主任張景賢說，2年前就有學生提出希望組成電競隊伍，一開始以社團模式推動、去年則組成校隊，目前明台電競隊戰績不錯，今年全國英雄聯盟高中組季後賽已打進前八強，未來希望再接再厲。

張景賢強調，配合108年新課綱的特色課程，要讓電競不再只是電競，藉由學校規畫的電競選手培訓、網紅職播及賽事規畫、電商企畫等四大主軸，盼讓學生獲得完整的課程訓練，能順利考取電競相關證照。

明台高中電競隊隊長張智傑說，約5年前就開始打電競遊戲，感到很有興趣，藉由加入隊伍、與同伴培養默契，感覺很棒。

(中時 )