邵雨薇新歌邀李淳助陣拍MV。（寬宏藝術／Kham Music提供）

邵雨薇新歌邀李淳助陣拍MV。（寬宏藝術／Kham Music提供）

邵雨薇新專輯《微雨》同名主打歌，MV找來曾入圍金馬獎最佳男配角、導演李安的兒子李淳助陣，邵雨薇在劇中自我挑戰，一人分飾分飾清純無邪及性感誘惑兩角色，其中一幕，她嘴巴含著紅色棒棒糖，使出渾身解數性感挑逗李淳，豁出去般地擺放性感肢體動作魅惑他，讓人看得臉紅心跳。

聊起兩人親密鏡頭，邵雨薇笑說：「我自己非常喜歡跟李淳演戲，在他面前我可以完完全全丟出我自己，所以看似害羞，但其實我當下還滿自在的。」至於性不性感？李淳笑說：「我覺得妳展現性感的方法自有一套，不是導演要的那種完全的狂野。」

拍攝當天出動水車，安排邵雨薇和李淳在大雨中擁抱等戲碼，由於需兼顧不同角度，同一個場景連拍20多次，在狂風暴雨襲擊下，邵雨薇「濕了吹乾」、「乾了再濕」，反覆不停「濕身」，更慘的是，明明兩人在戲裡都遭遇暴雨，但雨水偏偏只往她身上淋，讓邵雨薇忍不住哀嚎：「雨水全部往我臉上噴，一直像在揍我的眼睛！」

最後淋了4個小時雨水，邵雨薇冷到全身發抖，隔天還感冒發燒，吃足苦頭；〈微雨〉MV於12日中午在寬宏音樂YouTube首播，此外，邵雨薇21日將在西門町舉辦專輯預購見面會，詳情可查邵雨薇或寬宏音樂官方臉書。

(中時 )