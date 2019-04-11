川普向邊界增兵防移民

美國總統川普周三抱怨，邊界部隊對非法移民只要「粗暴」些，就可能損及他2020年連任的機會。

據《商業內幕》（Business Insider）網10日報導，川普在德州出席共和黨募款活動時說，「我們的軍隊沒辦法像平常一樣採取行動……他們得遵守這一切民主黨不肯改變的糟糕法律」。川普甚至強調：「危險份子湧進來，好人快要死了！」

川普周三對軍方不能採取更強有力，甚至可能更激烈的措施來對付非法移民表示失望。此外，他暗示，正考慮在邊界增兵，以因應激增的非法移民。「我得叫更多部隊來，別忘了，我們的部隊不能像部隊般行動。因為他們只要粗暴些，大家就會抓狂。」

美國北方司令部（NORTHCOM）說，目前約有3,000名部隊駐守美墨邊界，而3月中時，人數一度達5,000人左右。

不過，川普對墨西哥非法移民的態度似乎有些轉變。他說，墨西哥人會來協助耕作，接著出境，沒有問題。可是像薩爾瓦多，瓜地馬拉和洪都拉斯等中美洲國家都派難搞的非法移民來，「他們派來幫派份子」。

(中時電子報)