大陸商務部發言人高峰11日表示，第九輪中美經貿高級別磋商結束以後，雙方牽頭人已進行通話，討論遺留的問題，雙方將通過各種有效方式保持密切溝通，全力以赴繼續進行認真談判，就遺留問題開展進一步磋商。

路透報導，高峰在商務部舉行的例行發佈會上稱，雙方在此前的磋商中討論了智慧財產權保護、技術轉讓、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協定文本，取得新的進展。下一步，雙方經貿團隊將通過各種有效方式保持密切溝通，朝著兩國元首的重要共識努力。

根據美國聯邦政府的一份公告，美國商務部週三將37家大陸企業和學校列入美國企業應謹慎對待的「未經核實」實體的危險名單。高峰就此表示，這對大陸企業聲譽造成不良影響，對企業正常貿易造成障礙。

「中方反對美方泛化國家安全概念，動輒濫用出口管制措施，干涉限制企業開展正常的國際貿易合作，」高峰稱，中方敦促美方本著互信互利的原則，儘快糾正錯誤做法，促進雙方企業開展正常的貿易合作。

對於美國國際貿易委員會擬對中國太陽能電池產品發起337調查，他介紹，目前涉案中方企業正在積極應對，並強調這是企業間的商業糾紛，希望美方能夠依法客觀、公平、公正地開展調查，妥善加以解決。

美國和大陸談判代表上週五結束了最新一輪貿易磋商，計畫在本周繼續討論以試圖達成一項能終結兩國關稅戰的貿易協定。美國總統川普上週四與在華盛頓參加貿易談判的大陸副總理劉鶴會晤時表示，與中國的貿易協議已經非常接近，有望在大約四周內達成。

美國財長穆努欽週三則表示，美陸貿易談判繼續取得進展，雙方已基本確定了一個機制來監督未來達成的任何協議的執行，包括新設立的執行辦公室。穆努欽在CNBC電視節目上表示，週二晚上與大陸副總理劉鶴的通話富有成效，雙方將於週四恢復討論。

此外，高峰並表示，陸歐雙方將在開放、非歧視、公平競爭、透明和互利的基礎上打造雙方經貿關係，推動陸歐投資協定談判在2019年取得結束談判所需要的決定性進展，以便2020年達成高水準的協定。

在多邊貿易領域，雙方將繼續堅定支援以規則為基礎、以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義；在「一帶一路」倡議和歐盟相關戰略對接方面，雙方將繼續推動「一帶一路」倡議和歐盟歐亞互聯互通戰略、泛歐交通運輸網路對接，在中歐互聯互通平臺框架下加強交流。

中國-歐盟領導人會晤本週二在比利時布魯塞爾舉行。雙方發表聯合聲明稱，雙方同意不得強制轉讓技術，並承諾2019年將在談判中特別是投資自由化承諾方面，取得結束談判所必需的決定性進展，以便在2020年達成高水準的中歐投資協定。

(中時 )