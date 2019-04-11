「全民女友」邵雨薇5月7日將推出首張個人專輯《微雨》，首波同名主打歌〈微雨〉MV找來曾入圍金馬獎最佳男配角、以細膩演技著稱影壇的李淳助陣。其實兩人過去在拍電影時便已熟識，這回二度交手更顯熟悉，在〈微雨〉MV中，邵雨薇一人分飾兩角，她以黑、白極端分明的兩種造型，來演繹「天使」小雨及「闇黑」小微兩個強烈對比的角色，男主角李淳則是扮演攝影師，徘徊在小雨和小微兩人之間，時而忽近、時而忽遠，讓人摸不透、猜不出，究竟李淳愛上的是小雨還是小微。

天使版的小雨個性憂鬱、懼怕陽光，這樣的角色自然難不倒邵雨薇，但談到闇黑版小微，需魅惑而主動出擊，這可就讓她傷透腦筋了，尤其導演還不斷要她在現場如「野獸般」狂野性感，讓她害羞不已。

MV中一幕，她使出渾身解數放送性感，甚至嘴巴還得含著紅色棒棒糖性感挑逗李淳，又或是豁出去展現狂野如黑豹姿態，擺放性感肢體動作魅惑他，邵雨薇記憶深刻的，是一場耳鬢廝磨、幾近臉貼臉任由李淳將她壁咚在牆壁及地板上，

談起這充滿情緒張力、一觸即發的親密鏡頭，邵雨薇笑說：「我自己非常喜歡跟李淳演戲，在他面前我可以完完全全丟出我自己，所以看似害羞，但其實我當下還滿自在的。」至於性不性感？她則辯稱要問李淳才知道。

邵雨薇在MV中不只挑戰性感，最大的考驗還有一場轟轟烈烈的濕身戲。由於她有「女雨神」的封號，再加上MV叫做〈微雨〉，因此導演一大早出動水車，安排她和李淳在大雨中擁抱、拍照的戲碼，由於拍攝需要兼顧不同角度，在狂風暴雨襲擊下，邵雨薇得「濕了吹乾」、「乾了再濕」，反反覆覆不停「濕身」讓導演拍攝，就這樣一個早上長達20多次濕濕乾乾。更悲情的是，明明是兩人都遭暴雨，但偏偏雨水總是淋不到李淳，只找上她，讓邵雨薇忍不住哀嚎說：「雨水全部往我臉上噴，一直像在揍我的眼睛！」狂噴了4個小時暴雨，最後讓她冷到全身發抖，牙齒不停打顫，甚至隔天立刻感冒發燒。

(時報周刊)