苗栗縣長徐耀昌11日視察外埔漁港修繕後成果。（何冠嫻攝）

後龍鎮外埔漁港重新翻修，安全性提升。（何冠嫻攝）

竹南龍鳳漁港與後龍外埔漁港展新貌，港區整體景觀與排水功能全面提升，打造成為安全舒適的休憩景觀，可望提高觀光效益帶動地方發展。

後龍鎮外埔漁港木棧道與竹南鎮龍鳳漁港跨港景觀橋皆為賞夕陽絕佳地點，假日總吸引各地遊客慕名前往，但2景點卻因年久失修，流失觀光客更隱藏多處安全危機。

外埔漁港木棧道不僅殘破不堪，一失足將成千古恨，木造護欄更搖晃欲墜，隨時有塌陷危險，下方以玻璃帷幕設計的南堤商店街，每逢烈日更是酷熱難耐，留不住遊客與商攤，淪蚊子館。龍鳳漁港跨港景觀橋因海風侵蝕，梁柱、護欄嚴重鏽蝕、木棧道凹凸不平，夜間照明設施長期損壞，且廣場鋪面破損、入口景觀樑柱更斷裂，如同廢墟且危機四伏。

去年苗栗縣政府透過立委陳超明協助爭取中央前瞻基礎建設水環境改善計畫核定補助，分別補助5900萬元、3800萬元，共計9700萬元辦理外埔、龍鳳漁港的排水及環境整體營造工程，工程皆於去年10月動工，今年3月中旬已如期如質竣工。

苗栗縣長徐耀昌11日抵外埔、龍鳳漁港視察工程結果，他指出，工程改善道路、排水系統與景觀、休憩設施，港區煥然一新、提升安全性外，更藉此帶動港區漁特產銷售、促進觀光休閒發展。他說明，目前也正計畫推動「國際慢魚」運動，串連竹南、後龍、通霄、苑裡發展海線特色。

(中時 )