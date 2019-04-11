知名美食作家梁瓊白，不僅靠著30多年的料理高手創新美味營養的抗癌食譜，她以兩大重要飲食祕方，擺脫10年乳癌復發高危險期。這可以持之以恆的抗癌祕方到底是什麼？

梁瓊白的抗癌飲食祕方，一是飲食以蔬菜、豆類、肉類三分法，落實到每天的三餐，持之以恆。二是避免外食，杜絕加工食品與精緻食物。

許多乳癌病友聽見豆類，就想到大豆異黃酮，避之唯恐不及。為什麼梁瓊白還敢吃豆類，而且占飲食的三分之一？抗癌病人很需蛋白質，豆類含有豐富的植物性蛋白質，她問過醫師，沒有說不能吃。

和信治癌中心醫院一般外科資深主治醫師余本隆說，乳癌病人常被建議不要使用雌激素類的女性荷爾蒙藥物，即使是提煉的植物性雌激素，如「大豆異黃酮」也不建議。常有病人因此不敢喝豆漿或是吃豆類食品，也有人甚至不敢吃山藥等食物。他強調，其實，一般日常生活中的飲食只要不過度集中在單一食物，以新鮮、天然的食材為主，就是飲食基本原則，病人當然可以享用適量的山藥或豆漿。

梁瓊白抗癌三餐到底吃什麼？

早餐吃地瓜、麥片及鮮榨果汁

「我的早餐固定吃三樣東西──地瓜、麥片及鮮榨果汁， 」她簡潔的回答。

早上公園運動回來後，就將地瓜或饅頭放在電鍋裡蒸。她邊說邊從冰箱拿出紫色的地瓜，「這種地瓜，一次蒸5～6條，用保鮮膜包起來放在冰箱，」平常上班日拿出來蒸一下就可以吃了，方便簡單，很適合早上沒有太多時間早餐的上班族。

「除了地瓜外，饅頭、花捲也會輪著吃，澱粉類的食物有飽足感，」她強調，但早上不吃有肉餡的包子等，因為不習慣一早就吃肉類。

在蒸地瓜的同時，她會開始熱麥片、鮮榨果汁。她拿出柳澄說，「冬天柳澄當令就用柳澄。如果沒有，有什麼水果就用水果，像鳳梨、芭樂、蘋果、小蕃都很好，加點綜合堅果一起打。」

如果水果不甜可加點蜂蜜，若水果本身夠甜就不加。一向愛吃甜食的梁瓊白在罹癌後，戒掉甜食的習慣，但天然的甜味仍是她的最愛。

午餐自己煮，有肉、有菜、有湯加半碗飯

公司位於中和的工業區，中午她不外食，在辦公室自己煮來吃。

每天她將家裡煮好的肉類主菜帶到公司，再帶些青菜、豆腐等。公司有個小廚房，到了公司後用小電爐先煮湯，利用中間休息時間調個味，再燙青菜，最後主菜熱一下，午餐餐桌上有肉、有菜、有湯，符合她的蔬菜、豆類、肉類三分分法，再配上半碗米飯，並邀請年輕同事一起分享，吃得安心又營養，不外食即可杜絕加工食品與精緻食物。

晚餐單把鍋裡高湯、青菜、肉加水煮蛋

下班後回到家大約下午6點。如果晚上只有她一個人吃飯，拿出先準備好的高湯，放點青菜，加點肉，加上一個水煮蛋，全部放在一支單把鍋就解決了，輕鬆、營養又方便。梁瓊白強調，別把自己當病人，只要在平常的食物中注意營養，一樣可以吃得美味又健康。

她以蔬菜、豆類、肉類三分法飲食抗癌。(圖片來源：嚴珮華)

「癌友最好不要吃剩菜！」營養專家多耳提面命。但這位具美食作家與癌友雙重身份的梁瓊白認為，不要有剩菜，唯一方法就是不要煮那麼多，吃多少煮多少，從量來控制。但總是會有剩菜，也是家庭主婦的梁瓊白深刻體會主婦難為，她對剩菜有一套處理原則。

剩菜怎麼辦？海鮮不回鍋、青菜可隔餐、肉類冷藏或冷凍回鍋再吃

海鮮類剩菜不建議回鍋，不好吃也不營養。「但青菜隔餐可以，隔天不行，」她強調，如果中午煮了很多青菜，與家人、同事進餐時，一人一筷子就吃掉，但如果真的太多，像是吃剩下青花菜、白花菜倒掉可惜，可以晚上當湯的材料，換一種煮法。

「但吃剩的肉類我會回鍋再吃，」梁瓊白認真的說，大出營養專家意料之外。

因為煮肉類有時份量不好控制，就像做紅燒肉，越大鍋越好做，不可能一餐吃不完就全部倒掉，因此，吃剩的肉類會直接冷藏，如果真的太多，部份放冷凍。

身兼美食作家與家庭主婦的梁瓊白體會主婦難為，對剩菜有一套處理原則。(圖片來源：嚴珮華)

梁瓊白的三餐以清淡、新鮮為原則，而不過量是她最重要的原則之一。臺安醫院劉怡里營養師認為，不過量非常重要，因現代人高熱量、吃到飽的飲食習慣，是導致許多文明病的原因之一，包括肥胖、三高、腸胃病等，甚至癌症風險。

(中時電子報)