新北市歷史建築淡水木下靜涯舊居年久失修破損嚴重，日前新北市府更一度因修復權責問題與國有財產署興訟，新北市文化局表示，國有財產署北區分署將編列修復工程經費1600萬，後續交由文化局代辦歷史建築修復工程，待經費到位，最快下半年動工。

淡水木下靜涯舊居是日籍畫家木下靜涯故居，2010年12月8日公告登錄為新北市歷史建築，建物管理機關為財政部國有財產署、土地管理機關為淡水古蹟博物館，建物的修復再利用計畫、工程規畫設計雖接續於2013年、2015年完成，但因國產署北區分署編列經費遭刪除，未能如期進行修復。

新北市文化局認為國有財產署未善盡修復責任，前年12月裁罰國產署30萬元，國產署不服提起行政訴訟，新北地院以文化局無法舉證損壞時間，本月改判國產署免罰。

文化局文化資產科科長羅珮瑄表示，經文化部文化資產局溝通協調，國產署北區分署將努力爭取編列1600萬元經費，由文化局代辦歷史建築修復工程，待經費到位後，最快可望下半年動工

(中時 )