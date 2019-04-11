大陸外交部發言人陸慷11日在例行記者會上表示，希望菲方繼續同中方一道，共同維護南海和平穩定。

中新社報導，有記者提問，菲外長及總統府人士等發表言論稱，南海是菲律賓的，大陸奪走了南海，菲律賓要奪回南海；在菲律賓的專屬經濟區內沒有大陸的事，任何陸方船隻在菲佔島礁附近繼續存在，將被視為侵犯菲律賓的主權，大陸船隻應離開。陸方對此有何評論？

陸慷表示，陸方注意到菲方有關言論。南沙群島是中國領土，我們對此擁有充分的歷史和法理依據。千百年來，中國漁民一直在南海有關海域捕魚，有關權利不容挑戰。

陸慷說，陸方一貫主張與包括菲律賓在內的直接有關當事國通過談判解決南海有關爭議，並致力於與地區國家共同維護南海和平穩定。在兩國領導人關心下，陸菲重回通過談判協商妥善處理和解決有關爭議的正軌。

陸慷強調，當前南海形勢總體穩定，「南海行為準則」磋商不斷取得積極進展。陸菲關係歷經轉圜、鞏固、昇級，步入全面戰略合作關係。這一良好局面來之不易，值得倍加珍惜。希望菲方同陸方一道，妥善處理南海問題，維護海上和平與安寧，造福兩國人民。

陸慷表示，大陸希望菲方繼續同陸方一道，恪守兩國領導人就妥善處理南海問題達成的重要共識，共同維護南海和平穩定。

(中時 )