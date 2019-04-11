嘉義地檢署主任檢察官郭志明到溪口鄉對涉賄民眾上法治教育課。（廖素慧翻攝）

2018九合一選舉，嘉義查賄績效名列前茅，也顯示賄選嚴重，共查獲1060件違反選罷法、235件起訴，嘉義縣溪口鄉某一村多達50餘名村民賄選被緩起訴，地檢署11日下鄉上法治教育課，宛如開村民大會，接下來要帶涉賄選民到監獄「震撼教育」。

去年地方選舉，嘉義檢警在嘉義縣溪口鄉查獲多起賄選案，有王姓鄉民代表候選人以1票1000元透過多名樁腳買票，其中一口氣查獲某一村有56名村民賣票，王姓候選人被起訴違反選罷法，56名村民因坦承犯行被緩起訴處分，年齡從80歲至35歲都有。

明年總統暨立委大選接近，嘉義地檢署整頓選舉風氣，檢察長繆卓然特別指示，反賄選宣導應深入地方、深植民心，針對因賄選被緩起訴的民眾，加強上法治教育課，地檢署11日到溪口鄉公所禮堂開課，由主任檢察官郭志明開講，他說，檢舉賄選可以領獎金，至少有50萬元，反之，賣票被查獲要被判刑。

主任檢察官兼發言人蔡英俊說，去年九合一選舉，嘉義縣市共查獲1060件違反選罷法、235件起訴，地檢署安排緩起訴民眾在不同地點上法治教育課，其中針對朴子、義竹等沿海鄉鎮的緩起訴對象安排到監獄的禮堂上法治教育課，以期反賄選的宣導更有效果。

(中時 )