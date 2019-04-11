畢瀅被直擊穿睡袍出現在張丹峰房間，兩人獨處7小時。(取自東網)

洪欣與兒子張浩鋒。(取自微博)

老妻嫩夫的甜蜜神話破滅！38歲大陸男星張丹峰與大9歲妻子洪欣結婚10年，去年爆出與經紀人畢瀅出軌，當時洪欣還力挺老公到底，只是張丹峰近日就接連被流出與畢瀅酒店曖昧照，孤男寡女待在房間7小時，畢瀅更穿著睡袍從張丹峰房間出來，而這次洪欣也不再為老公辯駁，還刪掉微博合照，似乎接受老公出軌事實。

47歲洪欣昔日曾與莫少聰交往，為對方生下一子張浩鋒(莫鎬濂)，卻被分手，正當外界以為洪欣終於找到了疼她的好男人張丹峰，連兒子張浩鋒也好愛這個繼父，但張丹峰卻爆出與經紀人畢瀅深夜孤男寡女共處一室，兩人同房照接二連三流出，坐實出軌一事。

雖然洪欣尚未對此事回應，但日前港媒就拍到她外出掩面講電話的畫面，只見洪欣素顏一臉憔悴，全程悶悶不樂，令人心疼。更有網友爆料指出，洪欣目前與兒子張浩鋒租房同住，前幾天還跑去劉昊然工作室談求助，哭掉2盒衛生紙，希望能幫幫她剛出道的兒子張浩鋒。

據悉，洪欣目前狀況相當不好，金融卡不是被凍結就是不知道密碼，只能靠朋友借錢度日，財產也被畢瀅轉移完畢。畢瀅更被爆料為了與張丹峰在一起，承諾會照顧張丹峰、洪欣所生女兒。

此時莫少聰恰巧又在微博PO文寫道「偷偷種刺的人，身邊滿是荊棘；見不得人好，最終受害的還是自己。喜歡送花的人，周圍滿是鮮花，送人玫瑰，手留餘香能成就別人，才是成就自己的最好辦法。」似在勸洪欣放手，成全這對張丹峰、畢瀅出軌男女。

(中時電子報)