交通部長林佳龍（右二）11日到台南考察交通建設，他指出交通部已經原則同意延伸台37線從嘉義高鐵到新營的橋下道路，整體工程需耗時9年時間，地方民代也爭取加快時程，希望在7年內完成。（莊曜聰攝）

台南新營的東山平交道因鄰近路口，鐵路列車經過時容易造成交通大打結，險象環生，台南市政府完成評估，月底將相關計畫送交通部，交通部長林佳龍11日南下考察，也承諾會加快審查速度。（莊曜聰攝）

地方民眾舉起「歡迎部長到全台最危險的平交道視察」布條向林佳龍表達地方希望改善的聲音。(莊曜聰攝)

交通部長林佳龍11日率官員到台南溪北地區考察交通建設，前往後壁、新營、柳營等處實地會勘，對於地方爭取多時的台37線高鐵橋下側車道、新營到柳營段鐵路高架化、台1線急水溪橋改建工程等，林佳龍強調中央將會全力配合，加速審查及後續施工進度。

地方民代指出，台37線沿高鐵橋下兩側闢建，高鐵嘉義站往北到雲林的道路已經完工通車，但往南側卻到嘉義鹿草就中止，鄉親都很期待能夠延伸到台南新營，連接嘉義與台南溪北間交通將會更加便利。

公路總局指出，鹿草到新營區橋下道路總長度12.5公里，但路徑橫跨鐵路、國道1號中山高、台82線及八掌溪，施工上有一定難度，總經費逾80億，可行性評估下月完成，包含環評、土地徵收、施工需9年期程，地方民代爭取縮短至7年，林佳龍表示交通部會盡力協助。

隨後眾人前往新營東山路及柳營義士路2處鐵路平交道勘查，居民也拉起「歡迎部長到全台最危險的平交道視察」布條向林佳龍表達地方希望改善的聲音，東山路平交道與台1線及市區道路相距不到100公尺，列車通過時都會造成交通壅塞，險象環生，而義士路平交道臨近柳營奇美醫院，經常發生送醫還得停等的緊急狀況。

對此台南市政府表示已完成可行性評估，全線高架化的土地開發方式、財務與經濟效益相關適法性內容等預定月底可送交通部審查，林佳龍說，交通部原則上支持新營段鐵路高架化工程，他也會配合推動，希望藉由這項高架化工程加速都市縫合、都市發展。

林佳龍也當場發出紅利，指出地方爭取的台1線急水溪橋改建工程，公路總局等相關單位已核定並編列6億多元預算執行，未來將可解決附近鐵、公路遇雨則淹的問題。

(中時 )