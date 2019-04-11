在厄瓜多駐倫敦大使館尋求庇護長達7年的維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange），11日已被倫敦警方逮捕並遭拘押。

亞桑傑於厄瓜多大使館內已被英警逮捕。

據《紐約時報》報導，倫敦警察廳在聲明中表示，基於威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates' Court）2012年對亞桑傑發出的拘捕令，亞桑傑於厄瓜多大使館內已被英警逮捕。而厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）2日曾經表示，亞桑傑一再違反厄瓜多駐倫敦大使館的庇護條件。

2012年以來因遭瑞典指控涉及性侵罪名，現年47歲的亞桑傑一直躲在厄瓜多駐倫敦大使館尋求庇護，創辦維基解密的他擔心因2010年發布外洩的美國軍事機密文件與外交電文，遭引渡至美國受審。儘管瑞典已在去年撤銷調查，但英國仍試圖逮捕他。

此外，亞桑傑也涉嫌幫助俄羅斯干預美國2016年大選。負責「通俄門」特別檢察官穆勒（Robert Mueller）7月起訴12名俄羅斯情報人員，指控他們駭入民主黨全國委員會（Democratic National Committee）電腦，竊取資料並發布左右大選的情資；其中一份起訴書以Organization 1指稱維基解密，俄羅斯人藉此平台發布偷竊而來的電子郵件內容。

(中時電子報)