昨(10日)天中信兄弟和富邦悍將鏖戰到延長賽才分出勝負，其中最關鍵一擊就是陳江和在10局上半，超完美執行「觸擊短打」強迫取分，為球隊攻下關鍵超前分。今日富邦悍將總教練「鑼總」陳連宏也忍不住誇讚：「他點得太好了。」

10局上半中信兄弟換下有長打能力的許基宏，改派有「短打教科書」美譽的陳江和上場，鑼總表示紅龜一上場就知道百分之百要強迫取分，但因為一出局滿壘的情況下守備無法驅前，雖然有預防但還是無法阻止。

陳江和在延長賽關鍵犧牲短打，幫助球隊取得超前分。（陳怡誠攝）

「許基宏要打向外野的能力絕對夠，前兩個打席都很強勁，若換下有長打能力的打者就是一定要執行戰術，陳江和位置點得太好了。」鑼總認為當下唯一沒做的就是「吊球」，之後靠著陳江和成功的犧牲觸擊，中信兄弟以4比3擊敗富邦悍將，而陳江和也拿下單場MVP。

鑼總對於今年一枝獨秀戰績領先各隊的中信兄弟，認為他們本土投手成長許多，以前是強攻，但現在是打團隊棒球，很有Team感。目前中信兄弟9勝3敗，勝率7成50排名聯盟第一，其中土投先發7場拿下3勝0敗。

(中時電子報)