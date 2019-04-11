台中市太平區坪林地區每逢大雨必淹，台中市政府自2014年起，編列逾1億元預算分5階段推動坪林排水整治工程，完成護岸與橋梁改建工程，最後一階段慈光七村滯洪池工程於4月完工，11日立委何欣純與地方人士前往視察，未來降低颱風豪雨季節淹水情況發生。

地方民眾開心走在慈光七村滯洪池園區，四周環境均保留老樹，大人、小孩可在老樹下乘涼聊天、嬉戲，完工後留維護車道，入口處規劃車輛臨停空間，未來整體工程驗收後，將由台中市政府水利局接管並規劃親水公園，提供社區民眾一個新的休憩空間。

立委何欣純表示，為解決太平坪林地區長年水患問題，從2015年開始協調中央與地方政府，除了設置滯洪池外，完成「坪林排水治理工程」、「和平橋改建（替代方案）工程」、「無名橋9至慈光橋護岸改建應急工程」，讓民眾有好的生活環境。

水利局指出，慈光七村滯洪池工程用地面積約1．10公頃，滯洪量約3萬2400立方公尺，由水利署第三河川局闢設滯洪池，預估將減少約27公頃淹水範圍，保護人口數達1600人。

(中時 )