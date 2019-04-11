台北市長柯文哲今天與來訪的上海市台辦主任李文輝見面，磋商雙城論壇相關事宜，柯文哲表示，雙方達成一個想法，就是連結北台灣與長三角的經濟，從最沒有爭議的部分著手。對此，陸委會今回應，「習五條」提出後，陸方積極推出經社融台策略，以經促統意圖明顯，地方政府應慎防中共相關操作。

陸委會副主委邱垂正於記者會上指出，關於地方政府進行區域經貿合作只要不預設政治前提，符合我方相關規範以及優勢互補經濟原則，才有助兩岸健康互動。「習五條」提出後，陸方積極推出經社融台策略，以經促統意圖明顯，地方政府應慎防中共相關操作。地方與中央應通力合作促進經貿交流發展並維護國家安全利益。

邱垂正強調，就以中共所推「粵港澳大灣區」。除了吸納港澳人才資金外，也有謀求強化一國，弱化兩制的潛在影響。香港有民調顯示，大灣區目前仍未獲多數港人認同與支持。看到企圖以大灣區內銷轉出口，作為以經促統工具，相信有智慧的台灣人都會明辨詭計，不會落入中共欺騙圈套。

(中時 )