美國的Dr.Ketan_K.Badani到童綜合醫院手術房進行手術示範執行機器人輔助腹腔鏡根治性前列腺切除術。（陳世宗翻攝）

歐宴泉副院長和與會國內外醫界專家合影。（陳世宗翻攝）

達文西機械手臂手術為目前最先進的醫療微創手術，被廣泛運用於泌尿科、婦產科等科別之中，目前全台醫院共有約40多台的達文西機械手術系統，已是許多腫瘤疾病手術治療上的優先選擇。今年EAU Robotic Urology Section (ERUS) 「歐洲泌尿科醫學會泌尿機器手臂手術論壇」首次移師亞洲地區舉辦。

童綜合醫院指出，該院獲得台灣泌尿科醫學會、台灣婦產科醫學會、台灣婦癌醫學會、台灣手術全期護理學會、歐洲泌尿科醫學會(EAU)協助，成為亞洲第一個獲得主辦權的單位；與童傳盛文教基金會共同承辦ERUS in Asia Pacific國際學術研討會。

研討會於4月11日至4月13日在童綜合醫院舉行，邀請來自美國、德國、比利時、澳洲、中國大陸、日本、韓國、泰國、台灣等國內外數百名醫學界泰斗巨擘一同進行學術及經驗交流，希望讓機械手臂手術有更新與更有效地的手術運用。

研討會分為泌尿科、婦產科及護理照護會議三大主題，圍繞機械手臂在手術治療上的應用、癌症治療、手術的護理照護等重要議題進行討論和專題演講，全球各地機械手臂的權威醫師、專家、學者都應邀參加研討會，各地與會者可在會議中提出自身經驗進行分享。

論壇首日，安排與在美國的Dr.Vipul R.Patel進行跨海視訊連線講座，由Vipul Patel博士向與會人員分享機器人前列腺切除術經驗的提示和技巧；Vipul Patel博士是世界上經驗最豐富的機器人外科醫生之一，完成1萬2000多個達文西機械手臂前列腺切除手術，並撰寫第一本關於機器人泌尿外科手術的教科書，亦為國內唯一達文西機械手臂泌尿科手術案例破2000例的歐宴泉教授的老師。

同時邀請任職紐約西奈山伊坎醫學院泌尿外科擔任教授的Dr.Ketan K.Badani與任職於比利時阿爾斯特OLV醫院泌尿科擔任主任的Dr.Alex Mottrie到台灣參加這場盛會；Badani博士於上午現場手術示範執行機器人輔助腹腔鏡根治性前列腺切除術，Mottrie博士則在下午現場手術示範執行機器人輔助腹腔鏡腎部分切除術，讓與會人員能透過與手術房視訊直接學習最好的手術方式。

ERUS的舉辦，為泌尿科、婦產科的機械手臂手術知識交流提供平台，透過專家的經驗分享，讓在場的與會者站在巨人的肩膀上學習，共同促進機械手臂手術的醫療品質。

因應機械手臂手術的快速發展，護理方面，手術團隊必需同步學習最新專業知識與技能以確保病人安全，本次也邀請國內外護理專家分享國際規範與新知；並藉由專家的現場指導，期望能降低手術團隊對精密器材處理、高科技連動床使用及手術壓傷預防的學習阻礙，讓手術團隊可隨著手術技術共同精進，共同打造優良的手術品質。

ERUS in Asia Pacific國際學術研討會，童綜合醫院醫療團隊憑藉15年達文西機械手臂手術經驗及不斷精進手術品質，獲得大會的首肯，成功邀請ERUS至台灣舉辦，提供志於精進機械手臂技術的醫師向大師學習的機會；藉由這次大會舉辦透過專家學者的集思廣益，共同為病人健康、手術品質、醫療手術尋求進步的空間。

童綜合醫院強調，該院希能藉此機會向國際展示台灣精實的醫療實力，促進國內外交流，落實良好的國際互動關係。

(中時 )