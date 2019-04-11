台中市警局第四分局春社派出所員警幫日籍遊客仁太（中）手機充電，得知他也是警察，形成警察幫警察的有趣局面。（黃國峰翻攝）

來台灣自由行的日籍遊客仁太，要到高美濕地看夕陽，但手機剛好沒電，這對外出的遊客，安全和交通上會是很大的隱憂，正不知道怎麼辦時，找到中市警局第四分局春社派出所員警幫忙，等待充電時，聊天得知，原來該遊客也是警察，形成警察幫警察的有趣巧合。

23歲的日籍遊客仁太，日前到彩虹眷村遊玩後，正預前往高美濕地看夕陽，可是剛好手機沒電，又沒帶行動電源，手機沒電就無法查看地圖、交通訊息等，等於是明眼瞎子一樣，正當不知該如何是好時，一旁的民眾引導他至春社派出所求助，員警瞭解他的需求後欣然答應。

等待充電過程，春社派出所員警充分發揮台灣最美風景「人情味」副所長周明勳邀他與同仁一起泡茶聊天，期間相談甚歡，才知道原來他職業是負責日本海域安全的警察，形成警察幫警察的有趣巧合。另外當時已下午3點多，到高美溼地看夕陽，搭公車可能來不及，員警建議他搭計程車，果然順利看到黃昏景致，可惜因為多雲未能看到夕陽，仁太還傳來照片表示，「感激你們友善的指引，永生難忘！」並與員警相約（Next time, let’s meet again in Japan）下次日本見。

春社派出所長董力勳表示，彩虹眷村是國際知名景點，來自世界各地的旅客進來尋求協助，雖然語言不通常常需要比手畫腳，但員警仍用熱忱提供貼心的服務，亦是促進國民外交最好的方式。

(中時 )