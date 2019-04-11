吳姓女子透過微創手術，術後紅圈處剖腹產疤痕已恢復。（何冠嫻翻攝）

25歲吳姓女子日前發現懷孕，到院產檢竟發現胚胎著床在先前剖腹產的疤痕位置，且胚胎已發育到有心跳，若不處理恐將子宮破裂，所幸經腹腔鏡微創手術成功摘除子宮外孕組織，更保住她的子宮與生育能力。

吳姓女子剖腹產3次，因生理期遲未報到，懷疑又有了便至苗栗大千綜合醫院產檢，醫師以超音波檢查，赫然發現她以前剖腹手術切開子宮肌肉層部位的疤痕處有受孕6週胚胎，為特殊罕見的子宮外孕情況，並在吳女還無法決定接受手術前，先注射化學治療藥物防止胚胎成長，免釀子宮破裂危險。

但以藥物讓胚胎萎縮效果不如預期，吳姓女子決定接受腹腔鏡微創手術，成功摘除子宮外孕組織外，更保住子宮與生育能力，且術後2天即可出院，經回診追蹤，原先的剖腹產疤痕也幾乎癒合。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺指出，子宮外孕是指胚胎在子宮腔以外的地方著床及發育，最常見部位是在「輸卵管」，剖腹產疤痕處子宮外孕則相當罕見，甚至有許多婦產科醫師都沒遇過，但隨著剖腹產率的上升，剖腹產疤痕處子宮外孕也有上升的趨勢。

林敬旺提醒，曾剖腹產孕婦務必請醫師確認胚胎是否在子宮內正確位置著床，若有疑慮一定要盡早轉診到有經驗的醫院確診、處置。

(中時 )