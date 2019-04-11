今天凌晨歐冠八強巴塞隆納與曼聯，巴薩阿根廷籍球星梅西（Lionel Messi）在上半場被曼聯史莫林（Chris Smalling）一掌打得皮開肉綻，當場濺血，所幸鼻樑沒骨折，不過球隊為了保護他，確定下一場作客韋斯卡（Huesca）的比賽，梅西不會隨隊出征。

這場比賽曼聯對梅西祭出嚴密防守，上半場第29分鐘巴薩後場傳球給梅西，他在中圈附近準備停球時，被從後方趕上來防守的史莫林強烈碰撞，毫無防備的梅西先被史莫林肩膀撞到頭部，接著被手掌打到臉部，當場痛到倒地，鼻樑上出現明顯傷口，當場血從鼻子流到草皮上，梅西的左眼皮也染血，隨後在場邊處理傷口，又回到比賽中，感覺有受到傷勢影響表現，不過此役作客的巴薩1：0帶走勝利。

雖然受傷當下的畫面令人怵目驚心，好消息是梅西鼻樑沒斷，不過球團還是決定讓他周六的比賽休兵，畢竟球隊現在在西甲仍維持龍頭第一，和第二名的差距也有11分之多。

巴塞隆納中場布斯奎斯（Sergio Busquets）說：「梅西挨了很重的一擊，留下了一道到傷痕又流了很多血，他明顯很不舒服，但我從他的表情看到勇氣，而且他盡力展現最好的一面，就像他一直以來努力為球隊付出。」

(中時電子報)