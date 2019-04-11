高雄市19歲陳姓女子厭世，她10日下午來到左營區辛亥路與裕誠路公園內，情緒低落，欲輕生。警員顏志榮、薛莞蓉獲報後趕赴現場，由諮詢師吳女與警員相陪，請她珍重生命，阻止一場憾事發生。

警方獲報後，火速趕赴現場，於公園內找到陳女。警方表示，陳女因心情鬱悶及家庭因素，不想活了，傳簡訊向其諮詢師吳女道別。吳女在確認陳女所在位置後，立即報案請警方協助。

經過警員耐心安撫，陳女透露，她因為家庭因素，想離開這個世界，原本向吳女道別後便要去買繩子，到公園上吊。警方對此不敢大意，除一邊安撫陳女情緒外，也趕緊聯絡其表姊到場協助接回照顧，以確保陳女的安全無虞。

對此案件，左營警方依規定通報相關單位後續訪視關懷陳女，另呼籲民眾若身邊親友心情低落，應多關心其生活，並多傾聽，以及撥打生命線服務電話1995諮詢，幫助親友走出陰霾。

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

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