◎拒李進勇進會議室 藍委杯葛中選會主委人事案

立法院內政委員會今排定審查中選會主委被提名人李進勇的人事案，卻遭藍委強力阻擋，不讓李踏入會議室，最終委員會宣布休息，人事案未進入審查。國民黨團隨後召開記者會，高喊「退回李進勇、下架蘇貞昌」，總召江啟臣呼籲李進勇別助紂為虐，應知所進退、拒絕酬庸，而行政院長蘇貞昌也應懸崖勒馬、收回髒手，不要再染指獨立機關，否則就請下台、回家。

◎空汙引發兒童氣喘 台灣高居全球第四

50年代以來，全球兒童罹患哮喘的機率就不斷增加。根據近日發表於《刺絡針》的研究，全球每年有多達400萬名孩童因交通空汙引發氣喘，台灣高居全球第4，為前10名當中唯一上榜的東亞國家。國內專家說，台灣國小生中，每5人就有1人罹患氣喘。

◎東方哈比人 菲律賓發現神祕新人種

奇幻文學名著《魔戒》（The Lord of the Rings）中體型嬌小的哈比人或許不是幻想，而可能曾真正存在。一項新研究調查顯示，菲律賓呂宋島卡勞洞穴（Callao Cave）中發現的遠古骨骼和牙齒化石，或許和前所未知的神祕新人種有關。

◎盧廣仲公開徵女友 當人體鬧鐘還有這好處

盧廣仲日前為宣傳8月10日的高雄巨蛋演唱會，驚喜快閃現身西門町錄製KKBOX自製互動式實境節目《速爆突擊隊》，並體驗新一季節目企劃「速爆大車隊」，以搭乘人力車方式，拿著大聲公「繞境」宣傳，與歌迷零距離互動。

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