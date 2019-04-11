雲林監獄監舍上都裝太陽能板，開設的光電班夯到其他監所收容人也想學。（許素惠翻攝）

光電專業老師進入雲林監獄監教收容人了解光電電路。（許素惠攝）

雲林監獄「光電維運工作班」夯到其他監獄收容人也想加入，雲監因此特地擴大招生，北從台中、南至台南等監所收容人都能報名，但仍得經過初選及複選，最後只有10人能參加，十分搶手，獄方也積極爭取到全國光電公會贊助建置術科教室，精進學員技術。

雲林監獄掌握產業脈動，與業者合作開辦光電維運工作班，訓練受刑人有關維修技能，第1期結訓並取得證照的收容人，已經投入自主監外作業在外工作。

該光電班成效大受法務部肯定，也讓其他監所讚許及欣羨，許多收容人躍躍欲試，雲監因此大方地釋出一半名額給其他監所受刑人，第2期擴大招生範圍，接受從台中以南、台南以北監所收容人報名。

典獄長林憲銘指出，200多人報名，80人通過初選，雲監保留了10名，最後10人雀屏中選，為方便上課，其他監所入選的受刑人都得移監到該監來。

為了更精進收容人的技術，獄方獲中華民國太陽能光電發電系統同業公會理事長郭軒甫認同，號召業者大力支持籌建光電術科教室。

(中時 )