夏威夷豆是全球最貴堅果，近幾年更搭上生酮飲食熱，除了市場高度需求，夏威夷豆對生長環境也很「挑」，必須在一定的氣候條件下才能茁壯結果，再加上收成耗時特別久，使得價格幾乎是其他堅果的兩倍！

午茶時段肚子餓，隨手抓起幾顆夏威夷豆，但一想到售價，你可能不會一次吃太多。2018年夏威夷產的帶殼夏威夷豆，每磅售價再刷新紀錄，作物總價值達到5390萬美元（台幣16.7億元）。

堅果公認是「超級食物」，但為什麼獨獨夏威夷豆價格居高不下？《 Business Insider》分析，從營養價值、產地、收成，到市場需求，都推升價格逐年成長。

夏威夷豆需要特定的氣候條件才能順利生長。圖片來源：pixabay

超挑氣候條件「夏威夷」豆最早來自澳洲

夏威夷豆樹最早生長在澳洲東北部，當地的原住民大量食用，並稱做「Kindal Kindal」，之後因為英國殖民者紀念 John McAdam 博士，才重新命名為「Macadamia」。至於為什麼中文譯為「夏威夷豆」，主要還是因為大規模的商業化種植，確實是從夏威夷開始。

夏威夷豆樹必須在多雨、土壤肥沃、以及氣候溫暖的環境中，才能順利成長，而夏威夷正好能滿足條件，這也表示沒有這種條件的地區，只能以進口滿足市場需求，目前主要種植地只有夏威夷、南非、拉丁美洲，以及澳洲。

採收耗時耗力

另一個推升價格的主因是冗長的栽種與收成時間。夏威夷豆樹共有十種類，但其中只有兩種能結出夏威夷豆，更需要七到十年時間，才會開始生長豆子。

夏威夷豆樹經歷四至六個月才會開花，豆子各在一年的不同時間成熟，因此農夫必須以手工方式，每年採收五至六次。加上夏威夷豆帶有厚厚一層殼，往往很難辨究竟成熟了沒，讓採收耗費更多時間與金錢。

搭上生酮熱 市場需求不墜

生酮飲食強調高脂肪、極低碳水化合物及適量蛋白質，每顆夏威夷豆只含4%的糖份，是碳水化合物較低的「低碳堅果」，因此在所有堅果中，格外受歐美生酮飲食專家推崇。

夏威夷豆同時也是脂肪最高的堅果，更可貴的是幾乎都是優質脂肪，超過75%是對健康有益的單元不飽和脂肪酸，同時含有纖維質、蛋白質，以及錳、銅等有益礦物質，再加上獨特口感，包括中國大陸和美國等地的需求持續暢旺。

目前市場對於夏威夷豆需求仍旺，吸引更多地區加入種植，想爭食大餅。圖片來源：pixabay

營養價值無可取代？ 小心熱量過高

夏威夷豆確實對心血管有益，一份2007年的研究顯示，高膽固醇的男性連續四週食用夏威夷豆後，降低了罹患冠狀動脈疾病的危險因子。不過有更多研究指出，不光是夏威夷豆，其實不論哪一種類的堅果，都能減輕罹患心臟疾病的風險，減少對身體有壞處的低密度脂蛋白膽固醇，並增加對心臟有益的單元不飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸。

更要當心夏威夷豆的高熱量，一杯夏威夷豆（約132克）的熱量高達950卡，相當每人每日所需卡路里的一半。

中國大陸搶大餅 夏威夷豆價格泡沫化？

目前全球對於夏威夷豆的需求仍大於供給，因此價格不斷上升，不過中國大陸已經看準商機，打算從進口國轉為出口國，著手大量種植，更有望在2022年佔全球50%的產量。

中國大陸爭搶版圖，假使如其所願大規模出口，近幾年夏威夷豆的高價泡沫也可能因此破裂，到時候吃著爽口的夏威夷豆，或許就不那麼心疼荷包。

來源： Business Insider、Medical News Today

(中時電子報)