桃園市觀旅局11日宣布加碼「一宿加一券」。（蔡依珍攝）

桃園市觀旅局11日宣布加碼「一宿加一券」。（蔡依珍攝）

觀旅局長楊勝評向業者喊話，政府把客人引進來、要靠大家絞盡腦汁推出在地特色或優惠讓客人留下來。（蔡依珍攝）

觀光局推出每人500元的春遊補助，桃園市觀旅局11日宣布加碼「一宿加一券」，5月起前2.5萬訂房者，每房提供500元電子消費券，只要到桃園境內的合作店家，如夜市、小吃、金牌好店等，就能當現金使用、透過APP立即折抵，讓消費者在桃園的吃喝玩樂，一券搞定。

交通部延續暖冬補助熱潮，再推春遊補助，只要在5月1日至6月30日的周日至周四入住桃園合作旅宿業，前4萬房每房每晚補助住宿費最高500元，每1身分證字號限用1次，但18至40歲青年入住大溪、龍潭的小鎮民宿，可再享1次500元補助機會。透過旅行社辦理的團體旅遊也是每人每日獎助500元。

觀旅局另推出加碼措施「一宿一券」，針對５月起搶先入住的2.5萬房客，提供每房5張100元的電子旅遊券，旅客只要臨櫃辦理入住，3至5秒內就會收到密碼簡訊，到桃園合作店家出示專屬APP上的QR碼就能立即抵用，若沒有手機也能列印實體兌換碼，局長楊勝評自信道，相較其他縣市抽獎活動，桃園加碼「最接地氣」，只要桃園合法設立的店家都能響應，像是夜市、餐廳、伴手禮店都可使用，電子化也免於增設防偽，或店家需手動登記、一筆筆檢核的問題，電子化的消費資訊未來還能透過大數據分析，用來推展觀光參考。

觀旅局11日也向桃園在地業者舉辦春遊專案說明會，吸引近200家桃園店家和旅宿業者到場聆聽，其中已有92家旅宿業者響應春遊方案，楊勝評表示，以國人旅遊平均單日遊1300、2天1夜5000元估算，加碼活動將可為桃園帶入近5億元商機，向業者喊話，政府把客人引進來、要靠大家絞盡腦汁推出在地特色或優惠讓客人留下來。遊客可至交通部觀光局春遊平台查詢業者名單，觀旅局也將在22日，於桃園市觀光導覽網春遊專區，公佈參與春遊補助的店家及旅宿業者。

(中時 )