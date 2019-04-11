高雄機場棄置豬肉乾檢出非洲豬瘟病毒。（防檢局提供）

台中機場棄置香腸與臘肉檢出非洲豬瘟病毒。（防檢局提供）

海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性分布圖。（防檢局提供）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（11）日表示，大陸豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒基因再添4例，包括來自澳門、廣州等地的香腸、臘肉及豬肉乾，總計檢出病毒已達40例，其中，4月迄今檢出6例，檢出率達14.0％，檢出率居高不下。另，4月8日於金門縣銅牆山岸際發現海漂豬證實感染非洲豬瘟，與大陸病毒株基因片段序列相似度達100％。

應變中心表示，金門檢疫站3月26日採樣自水頭碼頭棄置箱之香腸，3月27日於台中機場採樣自澳門入境旅客棄置之香腸及臘肉，以及3月31日於高雄機場棄置箱採樣之「來伊份」豬肉乾，經家畜衛生試驗所檢測定序確認，分別為大陸肉品檢出非洲豬瘟病毒第37至40例，基因片段序列與大陸病毒株基因片段相似度達100％。

應變中心指出，大陸豬肉品檢出非洲豬瘟病毒陽性比率，去年10月0.6％（1例）、11月1.1％（2例）、12月2.2％（4例），今年1月6.2％（11例）、2月8.0％（11例）、3月3.9％（5例），4月迄今檢出6例，檢出率達14.0％，檢出率仍高，大陸豬肉產品傳播非洲豬瘟風險不可忽視。

另，4月8日於金門縣金城鎮歐厝海邊銅牆山岸際發現1頭死亡豬隻，今日檢測定序確認感染非洲豬瘟，其發現地點半徑3公里範圍內共9場養豬場，經公所獸醫師臨床檢查，健康情形良好，無異常狀況，已執行移動管制及採樣監測，金門縣豬隻及豬肉產品亦暫停輸往台灣本島及其他離島至少1周。

目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒共達6例，分別為金門縣金沙鎮田浦岸際、連江縣莒光鄉東莒犀牛嶼岸邊、金門縣列嶼西南邊岸際、連江縣南竿清水沃岸際、金門縣金湖鎮羅南石滬公園岸際，以及金門縣金城鎮歐厝海邊銅牆山岸際等地所發現。

(中時 )