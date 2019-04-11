南大附小、七股龍山、東山吉貝耍、麻豆港尾等4所小學共同參與鹽畫創作過程，孩子們沒想到連日常吃的鹽能成為畫畫的顏料，感覺非常新鮮，也樂在其中。（莊曜聰攝）

日常吃的鹽巴也能用來畫畫？南大附小、七股龍山、東山吉貝耍、麻豆港尾等4所國小共同參與鹽畫創作課程，孩子們將紅藍黃3原色構圖暈染之後，再撒上粗鹽創作，每個人的作品都是獨一無二，讓眾人直呼好有趣。

配合台南大學教育學院大學社會責任計畫，4所小學學童之前到北門井仔腳鹽田了解曬鹽過程，明白了天日鹽的由來，這次重新聚首再一起體驗鹽畫樂趣，南大附小藝術與人文領域老師楊智欽表示，鹽畫的原理就是使用紅黃藍三原色水彩混色，藉由顏色互染就能產生繽紛的色彩，然後塗在畫紙上，再用吸管輕輕吹開顏料製造暈染效果，最後撒上鹽巴使顏料呈現雪花狀。

南大附小的李羿萱說，由於鹽巴有吸水的作用，會讓畫紙上的顏料像是在跳舞一樣，非常有趣，港尾國小的莊鈞翔說，各種顏色重疊在一起後馬上變成另外一種顏色，好像在變魔術一樣，而且平常吃下肚子的鹽竟然可以拿來畫畫，真的很神奇。

除了鹽畫，身為東道主的南大附小還安排小創客及人文走讀等課程，讓學生透過吸管及橡皮筋DIY製作彈力球，並對台南孔子廟的太尊及地方法院的貓道留下深刻印象，還品狀元粿和日式泡芙，為4校校際交流畫上完美句點。

南大附小校長許誌庭表示，南大USR計畫支援偏鄉共學，透過一系列的鹽主題課程，讓戶外教育融入藝術與人文領域課程，擴大學習成效，並整合學習成果。

(中時 )