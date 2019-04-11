疾病管制署今（11）日公布國內新增4例國內感染麻疹病例，4例患者都在中部地區，其中2例在台中市某區域醫院遭到護理師感染，算是今年國內第1次出現醫院第2波群聚感染，目前該醫院已有5例麻疹。

疾管署今天公布的麻疹病例中，有1對同住家人，分別為30多歲男性與1歲女嬰，4月1日至3日發病， 4月1日及7日出疹，目前住院隔離中，感染源待釐清。

疾管署副署長羅一鈞指出，這對父女在國內感染，但兩人可感染期間在日本沖繩，疾管署已經通知日方注意，同時監測26名乘客與6名機組人員。

另有2例個案為20多歲男性與20多歲女性，4月1日至6日間發病，4月7日、8日出疹，目前居家隔離中；2人與3月28日公布的40多歲台中某區域醫院護理師可傳染期間有急診留觀區的共同空間暴露，研判為同一起群聚。

該區域醫院原本收治1名從中國大陸染麻回國的民眾，他就醫時感染1名急診室護理師與一般病房的護理師，接著一般病房的護理師在急診留觀區再傳染給今天公布的2例患者，因而這家醫院已有5例確疹。

羅一鈞指出，該醫院的群聚感染雖有五人，但仍屬於輕症，已經居家隔離中，加上醫院全面進行疫苗接種，研判還不致於出現擴大疫情的狀況。

目前該醫院仍有就醫相關接觸者共364人需要監測，由於該醫院已經出現今年首度麻疹第2波感染，疾管署與地方政府衛生局已加強督導院方落實感染管制措施及接觸者健康監測等防治作為。

包括自3月30日至4月8日已完成1040名員工的MMR疫苗接種，全院疫苗接種完成率達93％。另外，該醫院自4月3日起實施急診發燒動線管制，若急診檢傷發現有發燒與出疹的病人，先收置於隔離室問診，全院同仁如有發燒者也不能上班。

(中時 )