天氣漸熱，蚊蟲漸趨活躍。集集鎮公所為防治登革熱、小黑蚊和琉璃蟻，4月啟動消毒防疫工作，包含全鎮11個里之公共溝渠、潮濕陰暗處、雜草叢生的空地及公園，都已排定時程並開始執行，用漂白水等環境消毒藥劑全面消毒。

鎮長陳紀衡提醒民眾，居家周邊凡排到消毒日，請將食物、衣服收好並覆蓋，避免被藥劑汙染；若有不慎沾及眼睛或皮膚，應以清水沖洗乾淨；若誤食導致呼吸困難、頭暈目眩等不適症狀，應盡速送醫。

此外，近年來因氣候環境變化，原棲息在山林的琉璃蟻侵入住家環境中，集集鎮公所即日起提供餌劑防治，鎮民可前往集集鎮公所農經課櫃台、或向各里里長索取，數量有限發完為止。

陳紀衡提醒民眾依「巡、倒、清、刷」原則，清倒積水容器及注意居家周遭環境清潔，落實各項防治措施及孳生源清除工作，減少病媒蚊孳生。

集集鎮各里環境消毒，田寮里與隘寮里在月初已執行完畢；12日將消毒林尾里與和平里；15、16、17日消毒集集里、玉映里與吳厝里；18、19、22日消毒八張里與永昌里；23、24、25、26、29、30日消毒廣明里與富山里。

(中時 )