高雄傍晚發生一起死亡車禍，男騎士疑車速過快撞上大客車，傷重慘死街頭。（柯宗緯翻攝）

高市今（11）日傍晚5時30分許，前鎮區中山三路與時代大道交叉口的慢車道發生一起死亡車禍，66歲莊姓男騎士疑車速過快，撞上李姓男子所駕駛的高雄客運後車門，撞擊力道之大當場彈飛，傷重慘死街頭，但詳細肇事原因，有待警方調查釐清。

警方初步調查，當時是下班尖峰時間，莊姓男子疑似車速過快，直接撞上大客車彈飛，當場傷重倒地不起，送醫後仍宣告不治，司機直到肇事後，經路人攔下才知發生事故，可能的撞擊點在大客車後方，員警仍在現場處理勘查。

(中時 )