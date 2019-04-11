疑車速過快 騎士自撞巴士彈飛慘死 18:162019/04/11 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄傍晚發生一起死亡車禍，男騎士疑車速過快撞上大客車，傷重慘死街頭。（柯宗緯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄傍晚發生一起死亡車禍，男騎士疑車速過快撞上大客車，傷重慘死街頭。（柯宗緯翻攝） 高市今（11）日傍晚5時30分許，前鎮區中山三路與時代大道交叉口的慢車道發生一起死亡車禍，66歲莊姓男騎士疑車速過快，撞上李姓男子所駕駛的高雄客運後車門，撞擊力道之大當場彈飛，傷重慘死街頭，但詳細肇事原因，有待警方調查釐清。 警方初步調查，當時是下班尖峰時間，莊姓男子疑似車速過快，直接撞上大客車彈飛，當場傷重倒地不起，送醫後仍宣告不治，司機直到肇事後，經路人攔下才知發生事故，可能的撞擊點在大客車後方，員警仍在現場處理勘查。 (中時 ) #車速 #大客車 #撞擊 #男子 #肇事 也許您會感興趣 推薦閱讀 男子盜獵犀牛下場奇慘 被象踩死獅子吞噬屍首 01:312019/04/08 社會 車禍中保持這姿勢 幫助你活下來 14:052019/04/08 社會 行刑式掃射4賭客 槍手逃25年後免訴 17:362019/04/08 社會 屁屁夾緊藏毒品 警方機警識破 17:382019/04/08 社會 裝忙偷機車置物箱 仍難逃警法眼 18:402019/04/08 社會 工地放假有古怪光線 男子偷電纜線被逮 18:432019/04/08 社會 市議員金中玉遭襲 警逮捕史姓男子 21:032019/04/08 社會 警查獲跨境人體走私 運毒1公斤愷他命 22:382019/04/08 社會 疑車速過快 撞電線桿車子斷兩截 23:082019/04/08 社會 MLB》紅人海盜全武行 肇事投手禁賽5場 05:282019/04/10 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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