嘉義縣番路鄉柿子產量占全國第一，是嘉義縣知名經濟作物之一，每年三、四月是柿子開花季節，今年受天氣影響，9成花都沒開。（張亦惠攝）

今年因氣溫異常，冬暖加上缺水，嘉義縣番路鄉柿子花苞大減，種柿子40多年的邱景輝直言，過去從沒發生過，「比颱風來還慘」，11日立委陳明文夫人廖素惠與行政院農業委員會台南區農業改良場教授張汶肇等人，在柿農陪同下，到番路山區勘災。

嘉義縣番路鄉柿子產量占全國第一，是嘉義縣知名經濟作物之一，每年三、四月是柿子開花季節，今年受天氣影響，9成花都沒開，柿農向立委陳明文尋求協助，昨日與農改場專家到山區勘災。

廖素惠表示，一路看下來，幾乎全區柿樹都沒開花，柿農為延續明年生長期，仍要咬牙維護果園管理費用，並允諾，立委陳明文會持續追蹤，協助大山區柿農向農委會陳情，請相關單位趕緊提出解決問題之道，以照顧農民為優先。

觸口村長鄭建泰表示，今年的收成恐怕僅剩1成，且造成的影響不只今年，多數柿子樹需3年左右時間才可能恢復原產值，鄭也指出，山區灌溉水都靠老天爺下雨，要多數柿農灌水根本不可能，後續柿子樹維護的工資、肥料及農藥等各項花費，柿農嚴重虧損。

一整勘災下來，張汶肇指出，柿子樹去年的養分已耗損差不多，今年又遇到乾旱，三月以後才有雨水，所以柿子樹的萌芽不整齊，沒花苞原因是去年養分儲存不足，第一是生產過量，第二是去年八月後沒雨水所造成，現在氣候不穩定，山區柿樹種植要靠老天下雨非常冒險。

(中時 )