王姓殺手2年前以3000元代價準備槍殺桃園一所科技大學廖姓老師，沒想到王男開槍前忘了拉滑套，2度擊發都失敗，改持鐵棍痛毆廖師一頓後逃逸，被依殺人罪嫌起訴，桃園地院改依傷害、非法持有子彈，判他7月有期徒刑，另他為了逞凶竊車牌則依竊盜罪被判7月。

王姓男子受人之託，收了3000元委託費，準備槍殺在科技大學任教的廖姓老師。王男2017年2月17日先闖進台北市一處社區的地下室，竊取2面車牌，換裝到自己的汽車上，一路南下到桃園的科技大學停車場埋伏。

廖姓老師下午4點多下課，和妻子準備駕車離開，王男見目標出現，連忙掏出改造手槍瞄準擊發，沒想到第一次忘了拉滑套、未順利擊發，第二次拉滑套後，槍枝不但沒反應，子彈還從槍膛掉出來，王男慌亂之下改持鐵棍衝上前追打廖姓老師，逞兇後逃逸，廖師全身多處擦挫傷，所幸送醫無礙，驗傷報警提告。

王男被逮後辯稱只想朝廖腿部開一槍，但檢方調閱監視器，認為王男是開槍失敗才改持鐵棍追打，加上未供出幕後主謀、手機還有廖男的照片和車號等資料，認定預謀殺人，依殺人未遂等罪嫌起訴，但法官審理認為王僅構成傷害，非法持有子彈罪判刑3個月、傷害罪判刑5個月，2罪合併應執行7個月，易科罰金以1千元折算1日。另攜帶凶器侵入住宅竊盜罪則判7個月，不得易科罰金。

(中時 )