美姿救星BackJoy美姿墊 全球熱銷超過 400 萬片 18:172019/04/11 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美姿救星BackJoy美姿墊全球熱銷超過 400 萬片。（BackJoy貝樂宜提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美姿救星BackJoy美姿墊全球熱銷超過 400 萬片。（BackJoy貝樂宜提供） 美國專利品牌BackJoy貝樂宜美姿墊已有35年研發經驗，推出「BackJoy貝樂宜美姿墊」就等於一邊鍛鍊小腹，自己坐得舒服、完整包覆臀部，減輕臀壓，深受消費者喜愛的原因包括如專利弧形設計能舒緩臀部及尾椎承受與分攤身體壓力，墊子上的圈洞則讓長時間久坐不會感到悶熱。 BackJoy貝樂宜美姿墊SitSmart共4色，2580元，歡慶BackJoy貝樂宜35周年，即日起5月15日止，官網獨家推出全系列商品現折350元活動。 (中時 ) #臀部 #專利 也許您會感興趣 推薦閱讀 女星認入邪教招募性奴 受害女性臀部慘遭烙印 14:272019/04/09 生活 大陸AI專利數 是美國2.5倍 04:102019/04/10 生活 《科技》認定侵犯日亞化專利，宏達電仍可上訴 13:242019/04/10 生活 《通信網路》遭控侵犯日亞化專利，宏達電：無礙銷售、財務 16:312019/04/10 生活 結夥持電擊棒強盜7萬6 2人均判刑7年 18:412019/04/10 生活 禮運研發專利 自動上下料設備 04:102019/04/11 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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