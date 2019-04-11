美姿救星BackJoy美姿墊全球熱銷超過 400 萬片。（BackJoy貝樂宜提供）

美國專利品牌BackJoy貝樂宜美姿墊已有35年研發經驗，推出「BackJoy貝樂宜美姿墊」就等於一邊鍛鍊小腹，自己坐得舒服、完整包覆臀部，減輕臀壓，深受消費者喜愛的原因包括如專利弧形設計能舒緩臀部及尾椎承受與分攤身體壓力，墊子上的圈洞則讓長時間久坐不會感到悶熱。

BackJoy貝樂宜美姿墊SitSmart共4色，2580元，歡慶BackJoy貝樂宜35周年，即日起5月15日止，官網獨家推出全系列商品現折350元活動。

(中時 )