子瑜分享前陣子心情不好。（圖／翻攝自twicetagram IG）

19歲台灣女孩周子瑜在韓國以TWICE成員出道3年多，過去她和成員常在官方IG分享美照，今(11日)她稍早難得PO出長文分享心情，透露前陣子心情不好，身邊的人都勸她別想那麼多，但她覺得自己不是悶著，只是想了解自己為何會有這種感受，希望大家都能正視自己的負面情緒，也提醒眾人當身邊有人心情不佳時，別用「不要想太多」這句話回應對方。

周子瑜稍早用韓文和中文分享最近心情，表示先前被某件事困住，身邊的人都叫她別想太多、開心點，但不去想它無法治療好心情，心中的困惑也無法自然消失，「我沒有悶著，只是人家會覺得我很難聊，包括家人有時也不知道怎麼安慰我」。

如今子瑜心情已經平復，「現在終於可以說出」，希望大家都能找到讓自己心情變舒服的方式，但並非靠「不要想太多」5字解決一切，她更呼籲：「請不要從別人的言語裡去認識任何人，或是自己」，疑暗示心情不好的主因。

對此，粉絲則說：「紅塵多紛攘，紅塵也美好，希望小瑜活的灑脫一些」、「我從來不會說瑜長大了，因為我一直覺得她有著超齡的成熟與智慧，相信妹妹會自我調適的」、「自知才能自癒，寶寶加油」、「發自內心的產生共鳴真的很感動，謝謝妳」。

(中時電子報)