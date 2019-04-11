蔡英文總統（前右二）祈求媽祖護國佑民、保佑台灣平安。（張朝欣攝）

苗栗縣通宵白沙屯拱天宮媽祖11日抵達北港朝天宮，蔡英文總統特別從元長鄉徒步6、7公里，跟隨媽祖鑾轎前往朝天宮，是第1位徒步隨駕白沙屯媽祖的國家元首，沿途民眾高喊「總統加油」、「總統好」，蔡英文則祈求媽祖護國佑民、保佑台灣平安。

白沙屯拱天宮進香團是全國徒步進香歷史最悠久、路程最遠的進香團，至今已有近200年歷史，往返達400公里，最特別之處在於進香路線沒有事先經過規畫，完全由神轎內媽祖指示轎夫行進，每年神跡不斷，讓信眾傳誦不已。

白沙屯媽祖11日上午9點抵達雲林縣元長鄉，數萬信眾早已在此恭候多時，蔡英文總統原本計畫在元長鄉迎接媽祖鑾轎，但抵達元長時鑾轎已離開，於是徒步趕往北港鎮溝皂里真武殿，與駐駕於此的鑾轎會合。

隨後蔡英文總統跟著鑾轎前往北港鎮新街派出所稍事休息，最後於11點15分抵達朝天宮，在朝天宮董事長蔡咏锝、內政部長徐國勇、立委蘇治芬等人陪同下參拜媽祖。

白沙屯媽祖鑾轎則在白沙屯36執士、北港朝天宮報馬仔陪同下，於中午12點抵達朝天宮，鑾轎以3進3退古禮衝進朝天宮大殿，隨後由執事人員完成安座儀式。

蔡英文表示，第1次徒步隨香感到很溫暖，沿途不僅有媽祖的保佑，還有許多信眾提供飲水與點心，這就是台灣人的愛心以及對信仰的堅定，希望大家團結一起讓台灣更好，媽祖一定會保佑台灣平安、風調雨順、人民健康。

(中時 )