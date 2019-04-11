海基會與陸委會今(11)日在桃園地方法院共同舉辦「逗陣繞法院」暨陸配團體交流聯誼活動，邀請桃園、苗栗陸配團體幹部參訪桃園地院。在實際旁聽過法官開庭過程後，第一次踏進法院的陸配姊妹直呼不虛此行，強調原來台灣法院這麼親民，法官開庭，講話都好溫和！

海基會副秘書長管安露在致詞時表示，海基會自106年起積極推廣司法資源，辦理「逗陣繞法院」活動，至今已與新北、高雄、台中、澎湖及彰化地院合作辦理過5場，今天是108年度的第1場，非常感謝桃園地院邱瑞祥院長親自接待並參加座談。

管安露指出，今年除了法院參訪活動以外，海基會還會舉辦陸配與原住民、客家文化結合的活動，也會到更偏僻的地方，深入關懷偏鄉陸配，日前海基會就到雲林舉辦座談，得到很好的迴響。她特別分享，由於雲林的陸配姊平日大多忙於生活，沒有時間、機會認識了解相關資源，當天活動過後有一位陸配特別表示感謝，他說「今天是我生命中最美好的一天」，令人非常感動。

管安露強調，陸配是台灣的一份子，海基會希望能藉由這些活動，把愛心、想法傳播出去，運用各種管道與方式，把各種協助、援助的資源提供給陸配，讓他們知道在台灣他們並不孤獨、並不孤單。

桃園地院院長邱瑞祥表示，非常歡迎各位陸配來到法院參訪。法律與每個民眾都息息相關，希望透過這樣的活動，可以讓更多陸配們了解，法院可以為民眾做些什麼，只要有需要，都可以向法院尋求協助。

參訪過程中，桃園地院安排參觀單一窗口服務、旁聽開庭審理、說明科技法庭運作等。陸配們也特別詳詢問，法院提供的免費律師諮詢服務。在實際旁聽過法官開庭過程後，許多陸配姊妹對台灣法院的親民、法官的親切溫和，都留下深刻印象。

在綜合座談時，桃園地院公證處主任王哲明首先分享辦理公證業務的經驗，陸配姊妹們則提出了包括大陸房產處理、身分證明認證、陸配父母來台、結離婚公證、大陸居民購買台灣不動產等問題，與會的海陸兩會代表、桃園地院院長、庭長，分別就政策面、執行面、修法面等不同方面提出詳細說明與具體回應。

有一位陸配特別提到，目前陸配大多是獨生子女，父母在大陸無人照顧，希望能來台養老。陸委會代表回應時表示，政府已經瞭解到這個問題的急迫性，正在研議相關辦法，為人子女想盡孝道，政府一定會設法找出妥善解決之道。

今天參與活動的成員，包括桃園市、苗栗縣等地區7個陸配團體幹部約40餘人，陸委會、移民署桃園市服務站官員陪同參與。

(中時 )