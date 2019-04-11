雲林縣政府規畫「北港藝陣文化祭」系列活動，邀集雲林10餘名工藝師合力打造藝閣車，將於本月23日參加北港媽祖聖誕遶境活動，11日完成藝閣車周邊藝術燈箱製作，於北港鎮光明屋獨立書店展出，讓民眾先睹為快。

為迎接農曆3月19、20日北港媽祖聖誕遶境，雲林縣政府今年舉辦「北港藝陣文化季」系列活動，包括神工傳藝特展與台日藝閣車交流，為此縣政府向中央文化部爭取經費，打造1輛集結雲林工藝師作品的藝閣車。

「北港藝陣文化季」規畫者蔡享潤表示，這輛藝閣車由10餘名工藝師共同打造，包括剪粘大師許哲彥、藝閣藝師顏三泰、官將首臉譜彩繪師黃志偉、花燈工藝師吳登興、拼布專家周秀惠等，其中9組裝設於藝閣車周邊的藝術燈箱「水車堵」已製作完成。

「北港朝天宮迎媽祖」媽祖聖誕遶境活動，已於2011年由文化部指定為國家重要民俗，今年遶境活動將屆，為讓傳統工藝永續發展，蔡享潤特別與各大專院校合作，由工藝師指導學生參與「水車堵」製作，共同完成這9組「水車堵」。

蔡享潤指出，縣府打造的藝閣車將於本月23日參加北港媽祖聖誕遶境活動，與其他30餘輛藝閣車一起為媽祖祝壽，其中還有1輛來自日本青森縣弘前市的「睡魔祭花車」，希望藉由台日工藝交流，激發出更多元的火花。

(中時 )