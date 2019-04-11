流鼻血時，第一個動作到底應該往後還是往前傾，才能有效止血？專家表示，正確處置應該採坐姿前傾，避免血液往後流入喉嚨，否則可能因為吞嚥時造成噁心嘔吐，使得血壓升高流更多血。

當空氣乾燥、鼻腔受到外力撞擊，或挖鼻孔、打噴嚏都有可能引起流鼻血，根據中華民國藥師公會全國聯合會指出，流鼻血時應盡量保持坐姿，頭部略往前傾，用拇指和食指捏住鼻翼兩側，並用嘴巴呼吸，通常配合冰敷十分鐘後，就可達到止血效果。

同時採坐姿前傾也可以避免血液流入喉嚨，許多人為了怕鼻血流出會往後仰，反而容易造成噁心嘔吐、血壓升高，更容易流血。反覆流鼻血通常是因為鼻黏膜血管尚未完全癒合，如果壓迫超過10分鐘仍未止血，則可能代表嚴重的出血，應到醫院進一步檢查。

藥師建議，平常可以使用加濕器，維持鼻腔濕度，並塗抹少量凡士林保護鼻黏膜，而且盡量不要隨便挖鼻孔，流鼻血後要暫時避免做劇烈運動，不要吃太燥熱的食物或喝酒。

(中時電子報)