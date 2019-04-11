近日媒體報導，台灣桃園地方檢察署前檢察長彭坤業接獲國家安全會議前首席諮詢委員邱太三口頭陳情壢新醫院院長逃漏稅案後，指示促成認罪協商，引起社會關注。

監委指出，本案經法務部指示台灣高等檢察署調查後，認為彭坤業對於陳情案件及請託關說處理，似乎有違「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」相關規定，且未依「公務員廉政倫理規範」規定，通知政風機構，個案指揮監督權行使，難認周延妥適。同時，該署公訴組主任檢察官蔡正傑，自行指示檢察官協助原承辦檢察官處理公訴蒞庭相關事務，衍生誤會，也非妥適。

林雅鋒、王美玉、高涌誠進一步指出，本案事涉司法風紀、人民對司法公正信賴，及各地方檢察署進入協商程序有無一致性作法的問題。為正官箴，並建立完善的協商程序制度，已申請自動調查，將就相關人員有無行政違失責任，及協商程序制度面問題，進一步查明釐清。

監委指出，本案自3月媒體披露以來，立即指示監察業務處向法務部要求提出相關資料，至高檢署調查告一段落，即申請自動調查。

(中時 )