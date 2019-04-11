32歲湯姓男子日前因屁股疼痛難耐，以為是痔瘡復發緊急求醫，醫生透由指診發現肛門異物，以靜脈麻醉方式取出，竟是一根長達3.5公分的魚刺，湯男回想1個月前吃魚時被魚刺卡喉，沒想到「環遊」胃腸多日才又出現，主治醫師坦言，在臨床醫學上真的非常罕見。
「醫生，我一直有排便的感覺卻始終排不出來」，屏東寶建醫院外科醫師洪振展印象深刻地說，湯男求診時疼痛難耐且坐如針氈，對方透露已經忍了1天，因曾有痔瘡病史，以為又是老毛病犯了，忍不住才決定就醫。
初期無法用肛門鏡診斷，只能先由靜脈麻醉，以指診方式觸摸，一下子就摸到異物，最後透過手術方式取出，竟是一根又粗又長的魚刺橫卡肛門，經過1天留院觀察，已經痊癒出院。
湯男回想後表示，1個月前在吃魚時意外卡刺，想到老人家的經驗、不斷吞飯，就把整支刺都吞到肚子裡；他話說得輕鬆，不過一旁醫護人員全都瞪大眼，直呼「真的太扯了！」
洪振展表示，在臨床醫學上誤吞魚刺的狀況時常發生，但在咽喉、食道就容易被卡住，且大小腸交接處的「迴盲瓣」也有刺穿風險，嚴重時會導致腹膜炎，引發敗血症，可能會有致命風險。
洪振展強調，誤吞異物通常1天左右就能排出，但這根魚刺不僅長且有厚度，在4至6公尺的腸道「環遊」1個月時間都沒有刺穿，最後選在終段「卡關」，不僅沒有傷到腸胃、食道，也能輕易移除，「只能說他非常幸運」。
(中時 )
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