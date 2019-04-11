大陸商務部11日下午舉行的例行新聞發佈會上，新聞發言人高峰表示，第九輪中美經貿高級別磋商之後，雙方將保持密切溝通，全力以赴，繼續進行認真的談判。

4月3日至5日，陸美雙方進行了第九輪經貿高級別磋商，根據此前的報導，該輪磋商由中共中央政治局委員、國務院副總理、陸美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽在華盛頓共同主持。

在磋商中，雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協定文本，取得新的進展。雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商。

記者提問，「第九輪磋商的遺留問題是什麼？第九輪磋商之後，是否還安排有第十輪磋商？」高峰對此回應說，第九輪中美經貿高級別磋商之後，雙方將在兩國元首重要共識的指引下，就遺留問題開展進一步的磋商。

高峰透露，陸美雙方牽頭人已經進行通話，討論了遺留的問題。下一步雙方經貿團隊將通過各種有效的方式，保持密切溝通，全力以赴，繼續進行認真的談判，朝著落實兩國元首重要共識的方向努力。

(中時 )