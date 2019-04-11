國民黨中壢區立委陳學聖（中）改為登記參選桃園市第6選區立委，市黨部協調，將於18、19由第3方出資進行非官方民調，比照第4選區模式選出人選。（甘嘉雯攝）

前市議員楊朝偉（中）登記參選桃園市第6選區立委，國民黨市黨部協調，將於18、19由第3方出資進行非官方民調，比照第4選區模式選出人選。（甘嘉雯攝）

國民黨桃園市第6選區立委初選，11日市黨部協調陳學聖、楊朝偉、侯佳齡3人，將在18、19日由兩間民調公司進行，市黨部書記長李祐銘表示，這次民調類似第4選區，由第三方單位出資，非市黨部正式民調，但也算協商的一種。

第六選區（八德、大溪、復興、中壢12個里）藍營競爭相當激烈，原本要參選中壢區的現任立委陳學聖宣布轉戰後，對上前市議員楊朝偉及中常委侯佳齡，3人11日到市黨部協調，取得共識由第3方出資進行民調。

李祐銘指出，這次民調非黨部進行，但也是「協商」，18、19日舉行，20日宣布結果，「第2及第3名的會支持最高」，3人已達成共識。

至於民進黨部分，市黨部11日協調第二選區（楊梅、新屋、觀音、大園），現任立委陳賴素美與前市府顧問黃世杰均堅持要由民調一較高下，時程為4月22日至5月17日間執行初選民調，由黨中央抽籤決定時程。

(中時 )