謝佳見（左）為楊謹華親密量尺寸。（八大提供）

黃健瑋在台視、八大《我是顧家男》中的一場幻想戲，浮現女友和前男友親密「量身材」的畫面，畫面中的楊謹華曲線畢露，謝佳見拿布尺繞著對方胸部量尺寸，還甜笑：「來量妳的『水蜜桃』！」台詞跟肢體互動挑逗又曖昧，楊謹華坦承當下真的是有小害羞。謝佳見則說兩人肢體觸碰時他不會害羞，反而是對著楊謹華跳艷舞橋段，令他非常尷尬。

黃健瑋劇中突破重重關卡，楊謹華的「虎媽」葛蕾終於退讓成全婚事，楊謹華則開心邀謝佳見幫忙設計婚紗。但籌備過程中，黃健瑋被豬隊友阿達等人，在旁加油添醋，害得他開始胡思亂想。在拍攝幻想戲現場，導演北村豐晴指導謝佳見如何量胸部，導演拿著布尺在謝佳見胸部上遊移，又站在他背後繞過來量，故意碰他敏感部位，謝佳見忍不住大叫：「這不可以播吧！」導演開玩笑表示，這就是幻想啊。

正式上場時，謝佳見拿著尺在女方上半身量來量去，還形容像「水蜜桃」、「尺寸剛剛好」，楊謹華則笑著回應「壞壞」、「沒有變成大蜜桃喔？」兩人對話愈來愈害羞，最後露出尷尬的笑容要導演趕快喊卡。楊謹華表示，她跟謝佳見很熟所以不會尷尬，但真的有點小害羞，他們就盡力配合導演的喜劇節奏呈現。

楊謹華回想這場量身材的橋段，由於要換上貼身衣物拍攝，事前防護措施是「能貼都已貼好、貼滿」，她表示因爲是黃健瑋無極限的幻想戲，她跟謝佳見很熟不會尷尬，「不過真的是有小害羞啦」，他們就盡力配合導演的喜劇節奏呈現。

謝佳見對跳舞這段感到極度不安，笑說只能想像自己已經醉了，然後很忘我的跳起來。但現實中，想到如果自己的另外一半跟情敵這樣跳貼身舞，謝佳見坦承，他是會吃醋的。

(中時 )