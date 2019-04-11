據美國媒體報導，美國國務卿蓬佩奧表示，美國準備與俄羅斯會談延長新戰略武器裁減條約(START)，而大陸在下個階段也應該加入這項條約。對此，大陸外交部發言人陸慷11日表示，大陸核政策保持高度穩定和透明，這本身就是對國際核裁軍事業的重要貢獻。

陸慷在今天舉行的外交部例行記者會上表示，新START作為美俄間的重要雙邊核裁軍安排，延期問題備受國際關注，牽動美俄戰略安全關係，事關全球戰略穩定。陸方希望條約順利延期，促進國際和平與安全。

陸慷同時表示，大陸始終奉行不首先使用核武器政策，一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器，將繼續把自身核力量維持在國家安全需要的最低水準。大陸核政策保持高度穩定和透明，這本身就是對國際核裁軍事業的重要貢獻。

陸慷認為，美俄作為擁有最大核武庫的國家，有義務按照國際社會的共識，包括聯大決議等聯合國文件的要求，切實履行核裁軍特殊、優先責任，繼續以可核查、不可逆和有法律約束力的方式，進一步大幅削減核武器，這有助於為最終實現全面徹底核裁軍創造條件。

(中時 )